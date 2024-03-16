Серед загиблих молодий поліцейський, у якого залишилася 3-місячна донька.

Після удару двома балістичними ракетами по Одесі, якого армія РФ завдала 15 березня, у місті все ще уточнюються дані про постраждалих.

У ефірі телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що пошуково-рятувальні роботи наразі завершені. Зараз уточнюється інформація про постраждалих.

"На жаль, продовжується уточнення постраждалих і загиблих, цифри змінюються..." - сказала Гуменюк.

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За попередніми даними, Одесу вчора атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М", але остаточно це ще встановлюють відповідні експерти.

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, станом на 9 ранку у медзакладах продовжують лікування 40 людей, постраждалих внаслідок вчорашньої ракетної атаки. За даними посадовця, серед них 9 поранених у важкому стані.

"Сьогодні в місті та області оголошено жалобу за 20 загиблими, внаслідок наймасовішого за кількістю жертв російського теракту в Одесі. Ще раз висловлюю щирі співчуття родинам загиблих", - наголосив Кіпер.

Також Великодальницька сільська рада повідомила, що 15 березня через ракетний удар у місті загинув 30-річний поліцейський Андрій Боярський.

Йдеться, що Боярський загинув під час виконання службових обов'язків. Він народився, закінчив середню школу в рідному селі. Здобув вищу освіту. Тривалий час працював слідчим в Біляївському районному відділі поліції, мав звання капітан поліції - служив в Національній поліції України. Без батька залишилася тримісячна донька.

"Колектив сільради висловлює щирі співчуття колезі Боярській Ользі Олексіївні з приводу тяжкої, непоправної втрати – смерті сина Боярського Андрія Валерійовича. Війна, з якою загарбницька Росія прийшла на територію нашої держави, продовжує забирати життя українців", - йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Одесі: що сталося 15 березня

Російська армія атакувала Одесу двома ракетами "Іскандер-М", які влучили у житловий сектор, де сталося руйнування 3-поверхової будівлі в рекреаційній зоні, щонайменше 10 приватних будинків зазнали пошкоджень. Після першого удару на місце події прибули рятувальники та "швидкі", щоб допомогти постраждалим. В цю мить російські загарбники завдали повторного удару, як стверджують фахівці, щоб жертв було набагато більше.

По факту відкрито кримінальну справу.

Пізніше з'явились імені загиблих, внаслідок удару російськими ракетами. Загинуло 20 людей, серед яких фельдшер, рятувальник, поліцейські, колишній віце-мер Одеси.

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