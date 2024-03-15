Дев'ятеро людей перебувають у важкому стані.

Внаслідок удару по Одесі ракетами "Іскандер", які запустила по місту армія РФ, загинули 20 людей, серед яких - рятувальних, колишній віце-мер, рятувальник, фельдшер та офіцери поліції.

Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області, загинув фельдшер Сергій Ротару, який прибув на допомогу постраждалим після першого вибуху. "У Сергія Ротару залишилися дружина та двоє неповнолітніх дітей - їм важлива наша підтримка", - розповіли у центрі.

Також серед постраждалих медиків – водій бригади Сергій Дмитрієв та лікар Михайло Клівняк. Вони у стані середньої важкості з різними травмами доправлені до міських лікарень.

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За даними пресслужби регіонального главку ДСНС, внаслідок ракетного терору по Одещині загинув 29-річний водій-пожежник Денис Колесніков. Серед постраждалих також 9 - співробітники ДСНС.

"Денис отримав травми несумісні з життям на місці повторного ворожого ракетного обстрілу цивільної інфраструктури, під час виконання службових обовʼязків. Словами важко виразити нашу глибоку скорботу, біль і співчуття… Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!" - розповіли у службі.

Також шоком для одеситів стала інформація про загибель колишнього віце-мера міста Сергія Тетюхіна. Він звільнився у листопаді 2023 року та пішов служити у ЗСУ. Про чоловіка зараз пишуть у соціальних мережах багато людей, які раніше працювали разом з ним у міській раді.

"Сергій, ми з тобою занадто багато пройшли разом. Завжди покладався на тебе та отримував підтримку. Професіонал своєї справи. Патріот України та Одеси. Порядна і добра людина... Ти назавжди залишишся зі мною у Твоїх справах, Твоїх порадах і Твоїй дружбі! Прощай. Світла пам'ять...", - написав Дмитро Жеман, який добре знав Тетюхіна.

Окрім того, стало відомо, що 15 березня загинули два офіцери поліції. Колишній заступник начальника ГУНП, командир батальйону "Цунамі" НПУ Олександр Гостищев.

"Не можу повірити…Санька, як же так… Ти з 2014 на війні…Спочатку Дніпро-1, потім Національна Поліція, Потім Батальйон "Цунамі" Лють…Пройшов багато…! Ти був достойним сином нашої неньки! В нас різні були моменти, але завжди поважали один - одного, дружили та завжди могли по дзвінку примчатись на допомогу…! Сьогодні Україна втратила потужну людину, з Великим Добрим Серцем! Гостіщев Олександр Євгенович", - написав у Фейсбук Євген Терехов.

Відомо, що Гостищев після наступальної операції на Херсонщині був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Фото загиблих також оприлюднив глава Одеської районної ради Віталій Барвіненко.

Що відомо про удар по Одесі 15 березня:

Як писав УНІАН, сьгодні російська армія ударила по Одесі двома ракетами "Іскандер-М". Повідомлялося про велику кількість загиблих та поранених внаслідок удару.

Ввечері начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в результаті ракетного обстрілу постраждали 75 людей, ще 20 - загинули. Всього до лікувальних закладів звернулися 55 українців, 42 з них отримують стаціонарне лікування, 9 - у важкому стані.

Також пошкоджені інженерні комунікації газо- та електропостачання. Станом на 22:00 ДТЕК відновив електропостачання 531 абоненту. Без газопостачання залишаються 800 абонентів, термін відновлення - 16 березня.

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