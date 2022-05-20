У 16-поверхівці повністю знищено 30 квартир, ще 62 отримали руйнування різного ступеня.

В Одесі відновлять 16-поверхівку, в якій у квітні внаслідок російського ракетного удару загинули 6 дорослих і немовля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі міської ради.

Зазначається, що 23 квітня в результаті ракетного обстрілу Одеси було пошкоджено дві секції житлового комплексу "Тірас". Зруйновано понад 400 кв. м опорних конструкцій на чотирьох поверхах, 30 квартир одеситів знищено повністю, ще 62 отримали руйнування різного ступеня.

"Сьогодні міський голова Одеси Геннадій Труханов провів виїзну робочу нараду у зв'язку із закінченням першочергових протиаварійних робіт, під час яких було укріплено аварійні конструкції та стабілізовано будівлю, що допомогло зупинити її подальше руйнування", - йдеться в повідомленні.

За результатами наради ухвалено рішення розпочати відновлювальні роботи двох постраждалих секцій.

Ракетний удар по Одесі 23 квітня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня Одеса зазнала ракетного удару. Було пошкоджено, зокрема, два житлових будинки, один з них - 16-поверховий комплекс. Загинули 7 осіб, серед яких тримісячна дитина, її мама та бабуся. Про долю ще однієї людини поки нічого невідомо. 18 людей дістали поранення.

Одна з ракет потрапила на територію кладовища, де зруйновано понад 1 тис. кв. м території. Важко поранено жінку, яка прибирала там могили.

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