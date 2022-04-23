Запуск відбувався з акваторії Каспійського моря.

Внаслідок ракетного обстрілу Одеси пошкоджено два житлових будинки та вбито щонайменше 5 осіб. Ракети запускали з акваторії Каспійського моря.

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

Сповіщається, що росіяни в проміжку з 14 до 15 години випустили кілька крилатих ракет. Вони були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря.

"Під час ведення бойових дій воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101), які здійснювали удар по місту Одеса та 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, які імовірно здійснювали корекцію польоту крилатих ракет", - йдеться в повідомленні.

Мерія Одеси інформує, що 2 ракети вразили військовий об’єкт та 2 влучили в житлові будинки. В соцмережах публікують фото наслідків обстрілу - ззовні та зсередини пошкодженого будинку.

Момент пролітання ракети над містом та потрапляння в будинок зафіксували на фото та відео.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони Півдня України Наталя Гуменюк в коментарі "Суспільне Одеса" повідомила, що внаслідок ракетного удару по Одесі є загиблі та травмовані, кількість уточнюється. Під завалами перебувають люди, розбір триває.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко інформує, що внаслідок обстрілу загинули щонайменше три людини. Серед загиблих - тримісячна людина та чоловік, що згорів просто у своєму авто біля обстріляного будинку.

Голова ОПУ Андрій Єрмак сповіщає про щонайменше 5 убитих та 18 поранених внаслідок обстрілу. Він також підтверджує, що серед убитих – трьохмісячна дитина.

Антон Геращенко також інформує, що уламки ракети потрапили на територію одного з цвинтарів у місті. Поранено жінку.

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