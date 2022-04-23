Час комендантської години встановлюється з 23:00 суботи, 23 квітня, до 05:00 неділі, 24 квітня.

У Одесі та Одеській області з нагоди Великодньої ночі вирішили змінити тривалість комендантської години.

Про це повідомили в прес-службі Одеської обласної військової адміністрації.

Відзначається, що з метою дотримання безпеки всіх жителів міста і області, парафіян і духовенства, розпорядженням начальника Одеської ОВА Максима Марченка час комендантської години у Великодню ніч встановлюється з 23:00 суботи, 23 квітня, до 05:00 неділі, 24 квітня.

З 24 квітня і далі час комендантської години на території Одеси та Одеської області встановлюється з 22:00 до 05:00.

Забороняється перебування людей у зазначені години на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

Обряд освячення їжі на Великдень в храмах повинен відбуватися також без масового скупчення людей, виключно з дотриманням встановленого комендантської години.

"Радимо не збиратися в групи навіть, якщо ви відвідуєте храми, мати при собі паспорт і з розумінням ставитися до можливих перевірок", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеській ОВА було прийнято рішення про відміну у Великодню ніч комендантської години.