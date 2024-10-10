Через атаку загинуло 8 людей, в Одеській області об’явлено день жалоби.

Під час вчорашнього ракетного удару, який РФ завдала по порту на Одещині, пошкоджень зазнав контейнеровоз з соняшниковою олією. За словами міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля, це була гуманітарна допомога для Палестини на замовлення ООН. Про це Коваль написав у своєму Telegram-каналі.

"У ніч на 10 жовтня держава-терорист вчергове вдарила балістичною ракетою по портах. Загинули 8 осіб, 11 отримали поранення. Під обстріл потрапив і контейнеровоз, на борту якого було 45 контейнерів з фасованою соняшниковою олією. Ця партія була гуманітарним вантажем на замовлення ООН для постачання до Палестини", - наголосив міністр.

Він підкреслив, що Україна, попри війну, постачає продукцію для 400 млн людей у світі, та потребує посилення захисту неба.

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За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, мета атак РФ на портову інфраструктуру півдня - зниження експорту. Він заявив:

"Йдеться про свідоме провокування продовольчої кризи у тих частинах світу, які прямо залежать від постачання українського зерна. Цілями ворожих обстрілів у першу чергу є порти, цивільні судна та зерносховища".

За його даними, за останні три місяці було майже 60 таких атак, через них пошкоджено приблизно 300 об’єктів портової інфраструктури, 177 транспортних засобів та 22 цивільних суден.

"Постраждали - 79 цивільних. Серед них працівники портів, логістичних компаній та екіпажів суден", - повідомив Кулеба.

Наслідки ударів по портах, за його словами, у першу чергу позначаться на державах Глобального Півдня та Європи. Наразі понад 40 держав отримують українське зерно - Єгипет, Лівія, Туніс, Алжир, Китай, В’єтнам, Індонезія, Іспанія, Туреччина, Нідерланди тощо.

В Одеській обласній військовій адміністрації заявили, що через загибель людей під час портової інфраструктури на 11 жовтня в регіоні оголошено жалобу.

Ракетний удар по порту Одещини - деталі

Як повідомляв УНІАН, ввечері 9 жовтня російські терористи атакували Одещину балістичними ракетами, які влучили у цивільний Shui Spirit контейнеровоз під прапором Панами. У ніч на 10 жовтня було відомо про шістьох загиблих та 11 поранених, з них семеро були у тяжкому стані. Йшлося, що всі вони - громадяни України. Сьогодні, 10 жовтня, стало відомо, що у лікарні померли двоє важкопоранених - 46-річний чоловік та 26-річний хлопець.

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