Наразі відомо про сімох загиблих.

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по іноземному цивільному судну Shui Spirit на Одещині зросла до семи – у лікарні помер поранений чоловік. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Кількість жертв внаслідок вчорашньої російської ракетної атаки зросла до семи. Сьогодні вранці у лікарні помер 46-річний співробітник порту. Лікарі робили все можливе, але поранення були надто важкими", - заявив посадовець.

За даними пресслужби Одеської обласної прокуратури, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). За інформацією слідства, окупаційна армія Росії завдала ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одещини. Пошкоджено цивільне суховантажне судно під прапором Республіки Панама.

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"Дані стосовно остаточної кількості загиблих та постраждалих, а також повного переліку руйнувань та пошкоджень, встановлюються", - додали у пресслужбі.

Удари по портовій інфраструктурі Одеської області також прокоментував речник Військово-морських сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук. За його словами, поки ще зарано робити висновки щодо безпеки морського коридору.

"На жаль, ворог періодично намагається бити по портовій інфраструктурі. Поки висновки робити рано (щодо безпеки – УНІАН). Працює наш коридор відповідно. Звісно, озброєння, яке використовує ворог, несе небезпеку. Думаю, згодом будемо бачити у динаміці цю ситуацію, як вона буде розвиватися", - сказав Плетенчук в ефірі телемарафону.

Він також наголосив, що ворог, не маючи можливостей досягнути успіхів на морі чи суходолі, продовжує повітряний терор, наслідки цього – удари по портах.

"Проблема залишається та ж сама – незакритий повітряний простір над акваторією Чорного моря. Це ракетне озброєння, це питання Криму, який вони (росіяни – УНІАН) використовують як стартовий майданчик (для обстрілів України – УНІАН). Тут є над чим працювати…", - додав речник.

Останні удари по одеських портах

Ввечері 9 жовтня російські терористи вчергове атакували Одещину балістичними ракетами, які влучили у цивільний контейнеровоз під прапором Панами. У ніч на 10 жовтня було відомо про шістьох загиблих та 11 поранених, з них семеро були у тяжкому стані. Всі постраждалі – громадяни України.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що удар по Shui Spirit – вже третя атака на цивільне судно за останні чотири дні. За його словами, ворог намагається зірвати роботу "зернового коридору".

Раніше окупанти вдарили в Одеському порту по цивільному судну OPTIMA під прапором Палау, яке зайшло для завантаження. Внаслідок атаки загинув 60-річний українець, який працював у приватній компанії, що обробляє вантажі. Також постраждали п'ятеро іноземців.

Вночі 6 жовтня балістичного удару було завдано по іноземному судну в порту "Південний". Воно мало йти до Італії з вантажем кукурудзи.

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