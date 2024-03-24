Через дії ворога оголошено масштабну повітряну тривогу.

В ніч проти 24 березня 2024 року російські окупанти вкотре атакують Україну. Ворог здійснив пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, яких у повітрі 14 одиниць. Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

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Оновлено 04:09: Перші крилаті ракети заходять у повітряний простір України через Сумщину в напрямку Полтавщини, повідомили в Повітряних силах.

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Оновлено 03:59: На Львівщині чути звуки вибухів. Як повідомив очільник ОВА Максим Козицький, у регіоні працює ППО.

Зазначимо, що бойова робота наразі ведеться по ударних дронах. Ракет, про пуски яких повідомили у Повітряних силах, у повітряному просторі України ще немає.

Оновлено 03:44: Україною шириться повітряна тривога. Сирени чути вже майже у всіх областях країни:

Через дії ворога оголошено масштабну повітряну тривогу. Станом на 03:27 карта тривог виглядає так:

Варто зазначити, що у західних регіонах тривогу станом на цю мить оголошено через фіксацію ударних безпілотників.

Атаки РФ по Україні

21 та 22 березня 2024 року російські окупанти здійснили масштабні повітряні атаки по Україні. Ворог застосував ударні дрони та різні типи ракет.

Саме 22 числа було здійснено одну з найбільших атак на українську енергоструктуру за весь час повномасштабної війни. Пошкоджено Дніпровську ГЕС.

Крім того, серйозно постраждала енергетична інфраструктура Харківської області. Там і досі не змогли відновити енерго-, водо- та теплопостачання у повному обсязі.

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