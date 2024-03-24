У Повітряних силах закликають реагувати на сигнали тривоги.

Російські окупаційні війська підняли в небо стратегічну авіацію. Йдеться про літаки Ту-95МС, які ворог використовує під час масованих ракетних ударів по Україні.

Про зліт ворожих бомбардувальників повідомили у Повітряних силах. Біля 01:40 військові писали про зліт 4 Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що розташований в Мурманській області РФ. Вони здійснювали політ у південно-східному напрямку.

Проте вже о 01:44 у ПС ЗСУ уточнили, що в небі перебуває 14 ворожих бортів. Військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Відео дня

Автор телеграм-каналу "Николаевский Ванек" наголошував, що в районі Енгельса ворожі літаки будуть швидше за все о 02:50 – 03:30.

"Якщо пуски будуть звідси – тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 03:40 – 04:30. В районі Каспійського Моря вони будуть швидше за все о 03:50 – 04:30. Якщо пуски будуть звідси – тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:50 – 05:40", – йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що цей час є "дуже приблизним".

Атаки РФ по Україні

Під час масованих ракетних ударів по Україні РФ використовує, зокрема, літаки Ту-95МС. Ці борти запускали ракети під час атак 21 і 22 березня.

Варто зазначити, що внаслідок однієї з найбільших атак по українській енергетичній інфраструктурі, яка мала місце 22 березня, було пошкоджено Дніпровський ГЕС на Запоріжжі. Крім того, серйозно постраждала Харківщина. Там і досі повністю не відновили електропостачання. Загалом того дня Росія випустила по Україні 151 ціль.

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