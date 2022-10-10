Пєсков заявив, що ніяких рішень про переформатування так званого "СВО" не приймалося

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков зробив заяву після масованої атаки російськими ракетами по містах України. Він заявив, що це все в рамках "спецоперації".

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

"Все це відбувається в рамках спеціальної військової операції. Що стосується ось цих ударів, звичайно, потрібно чекати коментарів від Міноборони або адресувати питання саме до міноборони", - заявив Пєсков.

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При цьому він заявив, що ключові питання в ході "спеціальної військової операції не можуть вирішуватися без доповіді президенту Росії Володимиру Путіну".

Крім того, він заявив, що ніяких рішень про переформатування так званого "СВО" в "КТО" не приймалося

Також він анонсував засідання Радбезу РФ під головуванням Путіна. Крім цього, Пєсков заявив, що питання про можливість переговорів Росії з США, Францією, Німеччиною і Великобританією цілком може бути обговорене з Ердоганом в Астані.

Ракетна атака по містах України - що відомо

Ранком 10 жовтня Росія випустила по Україні 75 ракет. 41 з них знешкоджена українською системою протиповітряної оборони, повідомив повідомив Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний.

Коментуючи ракетний удар РФ , президент України Володимир Зеленський заявив про загиблих і постраждалих людей: "229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити і стерти з лиця землі".

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