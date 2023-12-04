Батьків дитини, які ймовірно досі перебувають під завалами, не знайшли.

З-під завалів будинку у Новогродівці Донецької області, по якому російські окупанти завдали ракетного удару минулого тижня, дістали тіло дитини. Про це повідомив начальник Новогродівської міської військової адміністрації Олександр Шевченко.

За його словами, в Новогродівці на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок в центрі міста триває пошуково-рятувальна операція.

"Станом на ранок 4 грудня з-під завалів дістали тіло дівчинки. Батьків дитини, які ймовірно досі перебувають під завалами, не знайшли", - заявив Шевченко.

Також він додав, що в Новогродівській громаді оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок обстрілу мешканцями.

"Вночі 29 листопада ворожа ракета С-300 влучила в 3-поверховий будинок в центрі міста. У результаті жахливої трагедії загинули мирні жителі, серед яких 8-річна дитина. Жалоба триватиме від понеділка, 4 грудня, до середи, 6 грудня", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 30 листопада росіяни вдарили по трьох містах Донецької області шістьма ракетами С-300. Під обстріли потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград.

У Новогродівці окупанти потрапили до багатоповерхової будівлі, внаслідок чого було поранено 13-річну дитину. Рятувальники заявили, що під завалами можуть перебувати п'ять осіб, в тому числі дитина.

Згодом у ДСНС повідомили, що на місці попадання російської ракети в житловий будинок у Новогродівці з-під завалів дістали тіло чоловіка. Пізніше прес-секретар ДСНС Донецької області Станіслав Балдін повідомив, що у Новогродівці з-під завалів дістали тіло другого загиблого.

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