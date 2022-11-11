Представниця Пентагону підкреслила, що боротьба з агресором триває.

США збирають сьоме засідання Контактної групи щодо оборони України (у форматі "Рамштайн") за участю понад 50 країн світу.

Як повідомила на брифінгу прес-секретарка Пентагону Сабріна Сінгх, зустріч відбудеться в онлайн-форматі наступного тижня в середу.

Сінгх не стала вдаватися в деталі щодо запланованої передачі Україні нового озброєння, проте зазначила, що "ми говоримо про різне спорядження по мірі змін на полі бою".

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"Наступного тижня держсекретар (Блінкен - ред.) проведе сьоме засідання Контактної групи щодо оборони України. Ця зустріч пройде віртуально тут, в Пентагоні, і дозволить держсекретареві і міністрам оборони майже 50 країн обговорити зусилля щодо забезпечення України засобами для захисту її суверенітету від подальшої російської агресії", - заявила Сінгх.

Представниця Пентагону підкреслила, що боротьба з агресором триває.

Новий пакет військової допомоги від США

На тлі контрнаступу ЗСУ на Херсонському напрямку Вашингтон оголосив увечері 10 жовтня про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.

Пакет включає надання нових іспанських установок ППО Hawk, американських ЗРК Avenger з ракетами Stinger, а також мільйони боєприпасів, зокрема, до стрілецької зброї.

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