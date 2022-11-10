За словами президента США, Україна не отримує лише ті ракети, які можуть долетіти до територій РФ.

Президент США Джо Байден натякнув, що далекобійні ракети для HIMARS вже могли бути передані Україні раніше. Він також розповів, які саме ракети точно не надавалися.

На прес-конференції за підсумками виборів до Конгресу, підсумки якої опублікували на сайті Білого дому, Байден зазначив, що далекобійні ракети на 257 кілометрів вже нібито могли бути передані Україні.

Так, президент США розповів, в яких проханнях Україні відмовляли. За словами Байдена, ракети з дальністю в майже 1000 кілометрів нашій країні не надавали. Однак говорячи про це він натякнув, що інші ракети вже передані.

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"Ми надаємо ці HIMARS. Є два типи. Говорячи людською мовою - це ракети, які ви можете вставити в них. Одна пролітає понад 600 миль ((965 км. - УНІАН), а інша - близько 160 (257 км - УНІАН) миль. Ми їм не давали ті, які йдуть на 600 миль, тому що я не хочу, щоб вони почали бомбити російську територію", - цитує Байдена Білий дім.

Як США допомагає Україні

Раніше УНІАН вже повідомляв, що США, за словами Байдена, не дають Україні "необмежений чек". Наша країна отримує чимало зброї, проте безпосередньо брати участь у війні Вашингтон не буде.

Сьогодні ж стало відомо, що США надасть Україні ракети для Hawk і ЗРК Avenger. Пентагон вже розкрив подробиці нового пакету допомоги на 400 мільйонів долар.

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