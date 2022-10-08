З'являється все більше інформації про те, що президенту РФ доводиться стикатися зі зростаючою критикою через мобілізацію.

У Кремлі набирає обертів розкол, а "стабільність" режиму президента РФ Путина вже підірвана. Кривавий диктатор отримує все більше критики від своїх же чиновників.

Про це повідомляється в новому звіт експертів Інституту вивчення війни (ISW).

Так, у розвідці США вже повідомляли, що хтось із найближчого оточення Путіна прямо критикував "значні військові недоліки" диктатора. Крім цього, з'являється все більше інформації про те, що президенту РФ доводиться стикатися зі зростаючою критикою через мобілізацію.

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"ISW не може перевірити достовірність цих повідомлень або оцінити ймовірність того, що ці аргументи або розбіжності змінять думку Путіна про продовження війни, не кажучи вже про те, що вони дестабілізують його режим. Однак чутки про розколи в найближчому оточенні Путіна досягли гіперпатріотичних і націоналістично налаштованих блогерів, що підірвало враження сили і контролю, яке Путін прагнув зображати протягом усього свого правління", - вважають аналітики.

Також з'явилася інформація про те, що в Кремлі можуть існувати два "угруповання". У першому нібито знаходяться глава Чечні Кадиров і засновник ПВК "Вагнера" Пригожин, які вже відкрито критикують командування, але прагнуть продовжувати війну. У другому - урядовці, які хочуть вести переговори із Заходом, щоб зберегти свої активи і резиденції, але занадто бояться безпосередньо протистояти Путіну.

"Демонстрація фундаментальних розбіжностей всередині путінського ближнього кола і оскарження його рішень, нехай і тихих, в російському націоналістичному просторі ризикує представити Путіна слабким і не повністю контролюючим свій уряд. Істинність або хибність цих розбіжностей менш важливі, ніж їх впровадження в аудиторію, від якої Путін найбільше залежить в плані постійної підтримки у своїй війни", - зазначили експерти.

Ситуація в Кремлі і розкол влади РФ: що відомо

На тлі провалів армії РФ Путін відчайдушно думає, що ще в силах контролювати ситуацію. Нещодавно він призначив нового командувача східним військовим округом. Як повідомив опозиціонер, Кадиров і Пригожин формують небезпечний для диктатора альянс, а Шойгу "зливають".

Колишній КДБ-шник пояснив причини поразки РФ у війні проти України і зазначив, що військові попереджали Путіна про ризики. Але той нікого не слухав. Тепер же, коли сьогодні на Кримському мосту "щось сталося" і обвалився проліт, репутація диктатора похитнеться ще сильніше.

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