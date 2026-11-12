'Шахед' може зʼявитися з нізвідки: Флеш розповів про нову тактику російських ударів

Також РФ почала клеїти наліпки супутникового звʼязку на свої "Шахеди".

У мережі поширюється інформація про те, що Росія встановила додатковий електричний двигун на "Шахед" для того, щоб він летів беззвучно. Але на практиці такого двигуна на "Шахедах" немає, але росіяни можуть вимикати реактивний двигун перед ударом.

Про це в Telegram повідомив радник президента Володимира Зеленського з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Він зазначив, що завдяки реактивному двигуну, російські "Шахеди" можуть набрати достатній розгін та інерцію для того, щоб на завершальній стадії польоту перебувати в режимі тиші.

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"Також останнім часом фіксуються спроби наближення до цілі на надзвичайно низьких висотах там, де на шляху "Шахеда" немає перешкод (щоб наші РЛС їх не бачили). Ці два фактори слід враховувати МВГ (мобільним вогневим групам, – УНІАН) та іншим. "Шахед" може з’явитися з нізвідки", – додав "Флеш".

Крім того, фахівець повідомив про те, що на збитих російських "Шахедах" почали помічати наліпку "супутниковий інтернет".

"Залякують нас, або Алабуга, почала продавати рекламні площі на Шахедах", – додав "Флеш", оприлюднюючи фото таких наліпок.

Російські "Шахеди": що відомо

Раніше в Головному управлінні розвідки повідомили про те, що РФ створила нову модифікацію свого безпілотника – "Герань-5 К5-К". За даними розвідки, під час окремих маневрів цей дрон здатен розганятися до 1000 км/год. Покращити швидкість польоту та висоту РФ вдалося, вдосконаливши аеродинамічні характеристики фюзеляжу дрона.

Водночас Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд" зауважив, що нова версія "Герані" здатна розвивати швидкість до 1000 км/год лише під фінальної стадії падіння на ціль. Водночас його постійна швидкість – приблизно 450 км/год, що дозволяє збивати її вже наявними у Сил оборони засобами.

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