Нова 'Герань-5' розганяється до 1000 км/год: розвідка розкрила деталі

Розвідка виявила майже сотню іноземних компонентів у ворожому дроні.

Інтерактивну 3D-модель нової модифікації російського безпілотника "Герань-5 К5-К" Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило на порталі War&Sanctions - представлено результати дослідження його конструкції та перелік майже сотні електронних компонентів іноземного виробництва.

Як повідомляє пресслужба ГУР, на початку осені цього року російські війська почали застосовувати нову модифікацію "Герані-5" для ударів по українських містах. За аеродинамічною схемою та тактико-технічними характеристиками цей апарат уже можна віднести до категорії малогабаритних крилатих ракет.

Фахівці ГУР дослідили один із таких безпілотників, який через невідомі обставини майже неушкодженим упав посеред українського поля.

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Планер "Герань-5 К5-К", як і попередня версія, має класичну аеродинамічну схему. Його пряме стрілоподібне крило розташоване у верхній частині фюзеляжу, а хвостове оперення складається з одного кіля, нерухомих стабілізаторів і керма напрямку.

Нова модифікація стала компактнішою за попередницю: довжина корпусу зменшилася з 6,5 до 4 метрів, а розмах крил – із 3,2 до 3 метрів. Водночас росіяни вдосконалили аеродинамічні характеристики фюзеляжу, щоб збільшити швидкість і висоту польоту.

Максимальна висота застосування К5-К зросла з 5 до 6 км. Крейсерська швидкість перевищує 450 км/год, а під час окремих маневрів апарат може розганятися до 1000 км/год. При цьому дальність польоту залишилася на рівні 1000 км, а маса бойової частини – 90 кг.

У дослідженому зразку розвідники виявили, зокрема, термобаричну бойову частину ТББЧ-90.

Авіоніка К5-К аналогічна тій, яку використовують в останніх версіях іншого реактивного безпілотника – "Герань-4 Сікер". До її складу входять польотний контролер, інерціальна навігаційна система SADRA Seeker із модулем MOX, локалізована копія 16-елементної антени CRP Harxon GI-006, трекер, mesh-модем та інші компоненти.

Крім того, в апараті виявили новий блок оптико-електронної кореляційної системи "Сусанин" - раніше ГУР уже знаходило цю систему в безпілотниках "Герань-4".

Вона порівнює зображення, отримані з оптичного датчика, з еталонною картинкою, збереженою в пам'яті мікрокомп'ютера. Це дає змогу контролювати відповідність маршруту ракети або безпілотника заданому шляху від місця запуску до цілі. У дослідженій К5-К замість оптичних датчиків система "Сусанин" використовувала камеру подвійного діапазону.

Безпосередньо обробляє зображення та порівнює їх із еталоном мікрокомп'ютер Coke Pi – китайський аналог Raspberry Pi. Він розміщений у пластиковому корпусі з відповідним маркуванням.

Подібний блок, але під іншою назвою – "Сосиска" – раніше виявили в безпілотнику "Гербера-2". Там він виконував інше завдання: захоплював цілі та відстежував перехоплювачі.

Силову установку "Герані-5 К5-К" становить турбореактивний двигун ТРД-200, який збирають в Алабузі з китайських комплектуючих.

Загалом у дослідженому безпілотнику виявили 93 електронні компоненти іноземного виробництва. Найбільше серед них – американських, 52 одиниці. Ще 10 компонентів виготовлені в Китаї та стільки ж – у Швейцарії.

Росіяни продовжують намагатися приховувати маркування електронної компонентної бази, зокрема цифрових сигнальних процесорів DSP виробництва Texas Instruments та інерціальних модулів Murata.

У ГУР наголошують, що ці факти свідчать про дієвість санкцій, які ускладнюють російські ланцюги постачання. Через обмеження зростають витрати на закупівлі, збільшуються строки постачання та ризики їх зриву.

Тому подальше посилення санкційного тиску й контроль за дотриманням запроваджених обмежень можуть позбавити Росію можливостей продовжувати війну, наголошують у ГУР.

Російське озброєння - останні новини

Як писав УНІАН, інформацію про понад два десятки російських підприємств, що залучені до виробничої кооперації зі створення зенітних керованих ракет 95Я6 для російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцирь", оприлюднено на порталі War&Sanctions.

"Панцирь" – сімейство російських самохідних зенітних ракетно-гарматних комплексів малої дальності. За даними розвідки, їх застосовують для протиповітряної оборони важливих районів, військових і промислових об'єктів тощо.

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