Росія рекламує свої дрони на виставці World Defence Show, та навряд чи буде багато охочих їх купити.

Росіяни просувають "Шахеди" у якості власної розробки на виставці World Defence Show, що зараз триває у Саудівській Аравії. Однак ціна зробить неможливим масове використання реактивних дронів. Про це повідомляє Defense Express.

Середин новинок – "БПЛА-камікадзе" М 237, який являє собою російську версію іранського Shahed 238. Він має турбореактивний двигун і наводиться по координатах. Дрон має максимальну злітну масу 370 кг, а його бойова частина становить 50 кг. Швидкість БПЛА – 600 км/год, дальність заявлена на рівні 1000 км.

"Серед переваг "Шахедів" зазвичай називають низьку ціну, однак М 237 хочуть продавати по 1,4 млн доларів за один безпілотник. Мобільний пункт управління для нього коштує 3,75 млн доларів. Фактично така ціна ставить хрест на самої концепції, адже не дозволить масове використання БПЛА", – пише видання.

Відео дня

Щоправда М 237 – багатоцільовий. Зокрема, його можна використовувати для знищення БПЛА, та викриття місцерозташування засобів ППО, бо він має високу швидкість і "схожий на винищувач за звуком та формою".

Окрім М 237 Росія рекламує на виставці і більш простий МС 236 – російську версію Shahed-236. Він має двигун внутрішнього згоряння. Дальність польоту БПЛА становить 2000 км. Дрон має бойову частинну масою 50 кг.

Як боротися в новими "Шахедами"

Використання росіянами реактивних Shahed 238 може бути великою проблемою для України, адже їх швидкість приблизно в 2-3 рази вища, ніж у звичайних Shahed-136.

Проте навіть ця зброя не є "ультимативною". Справа в тому, що реактивний двигун Shahed 238 дає кращу сигнатуру, що означає більше шансів на захоплення цілі інфрачервоними головками самонаведення.

Тому за думкою експертів українські мобільні групи, які займаються боротьбою з БПЛА, треба озброїти переносними зенітно-ракетними комплексами (ПЗРК) типу "Ігла" або "Стінгер".

Вас також можуть зацікавити новини: