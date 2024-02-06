Після ретельного планування та підготовки, група 73-го морського центру ССО розпочала виконання завдання зі знищення ворожих об’єктів.

У Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму підірвано російський об'єкт, який збільшував радіус дії розвідувальних іранських дронів "Мохаджер-6" для подальшого коригування нанесення ударів дронами-камікадзе типу Shahed по українським позиціям. Про це повідомляють Сили спеціальних операцій Збройних Сил України у Telegram.

Зокрема, оператори 73-го морського центру ССО провели надскладну та ефективну операцію "Цитадель" у Чорному морі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, блискавично спрацювавши у зоні потенційного ураження противника.

"За розвідданими, одну з незаконно захоплених видобувних платформ росіяни використовували для підсилення роботи безпілотного літального апарату розвідки іранського виробництва "Мохаджер-6". А саме – встановили обладнання, яке збільшує дальність та радіус його роботи. Цей БпЛА противник застосовував для ведення розвідки та подальшого нанесення ударів дронами-камікадзе Shahed по об’єктах критичної інфраструктури півдня України", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, на платформі противник встановив радіолокаційну станцію виявлення надводних об’єктів (від моторних човнів до кораблів) "Нева-Б". За допомогою цієї РЛС росіяни контролювали обстановку в північно-західній частині Чорного моря.

У цьому зв'язку, після ретельного планування та підготовки, група 73-го морського центру ССО розпочала виконання завдання зі знищення ворожих об’єктів.

Так, спецоперація проводилася в зоні постійного патрулювання авіації та флоту РФ.

"Вночі човни 73-го морського центру ССО підійшли впритул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій та зачистки, об’єкт було заміновано. Бойова група відійшла на безпечну відстань і здійснила підрив ворожої цілі. У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною", - йдеться у повідомленні.

Як наслідок, вдало проведена спецоперація забезпечила безпечніше пересування кораблів та обмежила можливості ворога у північно-західній частині Чорного моря.

Знищення російського флоту - деталі

Військово-морські сили України 1 лютого підтвердили факт удару по російському катеру "Івановець" у Чорному морі у водах Криму (неподалік від озера Донузлав). На судні окупантів на момент удару перебувало 40 моряків. Атаку українські ВМС реалізували вночі, застосувавши дрони вітчизняного виробництва MAGURA V5.

Водночас, Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляє, що близько 33% бойових кораблів чорноморського флоту РФ Україна вивела з ладу за час широкомасштабного вторгнення. Зокрема, українські військові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен.

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