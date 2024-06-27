Очевидці зняли момент вибуху.

Опубліковано відео нічної атаки безпілотних літальних апаратів на Редкінський дослідний завод у Тверській області.

На одному з роликів можна побачити великий БПЛА, який намагається збити протиповітряна оборона. На іншому зафіксовано момент влучання, за яким слідує потужний вибух. Автор останнього відео знімає наслідки атаки.

За словами чоловіка, загалом завод атакували чотири безпілотники, тільки один із них упав за його межами. На місці виникла пожежа, на землі можна помітити уламки дронів.

Редкінський дослідний завод

РОЗ розташований у селищі міського типу Редкіно, це одне з найбільших хімвиробництв Тверської області. Завод випускає понад 40 найменувань продукції різного призначення, зокрема для російської авіації.

У вересні завод уже опинявся під атакою безпілотників, тоді в мережі писали про ураження одного зі складів.

Варто зазначити, що Редкінський дослідний завод розташований за 997 кілометрів від українського кордону. Сьогодні російське Міноборони заявило, що "припинило" атаку безпілотних літальних апаратів літакового типу.

Вас також можуть зацікавити новини: