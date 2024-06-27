Йдеться про Редкінський дослідний завод у Тверській області.

У ніч проти 27 червня українські безпілотники уразили Редкінський дослідний завод у Тверській області РФ, який виробляє пальне для винищувачів. Внаслідок удару пошкоджено трубопровід, дах і будівлю одного з цехів заводу.

Як повідомляє Newsweek, російський завод, який розташований за 620 миль (997 кілометрів) від кордону України, атакували 4 безпілотники.

Видання з посиланням на повідомлення місцевої влади Тверської області повідомило, що російська ППО збила усі цілі та "завадила атаці безпілотників", але щодо ситуації на заводі коментарі відсутні.

"Близько 4 години ранку 27 червня в Конаковському муніципальному районі Тверської області чергові ЗРК Міноборони Росії відбили чергову атаку БПЛА. На місці падіння уламків БПЛА продовжують працювати фахівці ДСНС. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Редкінський дослідний завод – одне з найбільших хімічних виробництв Тверської області. Він випускає понад 40 найменувань продукції різного призначення. А на сайті підприємства зазначається, що завод був виробником "унікальної хімічної продукції для підприємств авіаційної та космічної промисловості" протягом 10 років.

Це вже не перша атака на цей завод. Ще у вересні 2023 року українські дрони пошкодили резервуар для зберігання на цьому підприємстві. В українській розвідці стверджували, що це хімічне підприємство виробляє декалін – добавку до авіаційного палива.

Удари по Росії - останні новини

Як раніше писав УНІАН, 24 червня Сили оборони атакували центр космічного зв’язку окупантів у Криму. Місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи та атаку щонайменше 20 безпілотників.

Крім того, 23 червня росіяни збили ракету над пляжем у Криму. Це призвело до загибелі 5 людей, постраждали ще 152 особи. Цивільні скаржились, що окупанти не вмикали сирени повітряної тривоги під час ракетної атаки.

Аналітики ISW повідомили, що Росія навмисно розміщує свої військові об'єкти серед цивільних, аби прикриватися ними. Тим самим керівництво РФ порушує власні правила застосування Міжнародного гуманітарного права.

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