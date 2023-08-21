Із залученням цих людей є проблеми, адже у декого все ж спрацьовує базовий інстинкт самозбереження.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначає, що російські окупанти хочуть залучити громадян своєї країни до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо підготовки росіянами псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України.

"Розглядаються декілька сценаріїв. У тому числі, підготовка до виборів... Сценарій перенесення також відпрацьовується. І для підготовки й проведення цих псевдовиборів іде рекрутинг громадян Російської Федерації з території самої Російської Федерації на окуповані українські території", - розповів Юсов.

Відео дня

Він додав, що без росіян ці "вибори" окупанти не в змозі провести.

"Це ще одне свідчення того, що це влада окупаційна. Місцеве населення тотально не підтримує окупантів і російських загарбників", - наголосив представник розвідки.

Так, зауважив Юсов, вже на сьогодні пропагандистська мета цих псевдовиборів підірвана, адже ні для світу, ні для місцевого населення, ні з точки зору українського законодавства ця процедура не має жодного значення і є абсолютно нікчемною.

На запитання, скільки росіян звозять на ТОТ, представник розвідки зазначив, що йдеться про тисячі людей.

"Окупанти не довіряють тотально місцевому українському населенню і воно, зрештою, в переважній більшості, абсолютно не падає бажанням доєднуватись і брати участь в цій бутафорії", - сказав Юсов.

Він додав, що завезені росіяни стануть, зокрема агітаторами, спостерігачами та керівниками дільничних комісій.

"З рекрутингом цих людей так само є проблеми, тому що базовий інстинкт самозбереження багато в кого працює у Росії, і їхати на тимчасово окуповані території, де часто відбувається бавовна, де з колаборантами, зрадниками і окупантами регулярно щось трапляється… Не дуже добра рекламна кампанія, навіть попри ту фінансову винагороду, яку обіцяють", - зауважив Юсов.

РФ готується до "виборів" на тимчасово окупованих територіях України

Як відомо, російська влада призначила на 10 вересня проведення "виборів" на тимчасово окупованих територіях України - так звані вибори депутатів "собраній" та "представницьких органів муніципальних утворень" на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Раніше у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що у Луганській області російські загарбники змушують місцевих чиновників звільнятися "за власним бажанням", - так вони готуються до майбутніх псевдовиборів. Окупанти планують створити так звані "муніципалітети", які очолять місцеві колаборанти.

Вас також можуть зацікавити новини: