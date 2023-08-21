Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначає, що російські окупанти хочуть залучити громадян своєї країни до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України.
Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо підготовки росіянами псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України.
"Розглядаються декілька сценаріїв. У тому числі, підготовка до виборів... Сценарій перенесення також відпрацьовується. І для підготовки й проведення цих псевдовиборів іде рекрутинг громадян Російської Федерації з території самої Російської Федерації на окуповані українські території", - розповів Юсов.
Він додав, що без росіян ці "вибори" окупанти не в змозі провести.
"Це ще одне свідчення того, що це влада окупаційна. Місцеве населення тотально не підтримує окупантів і російських загарбників", - наголосив представник розвідки.
Так, зауважив Юсов, вже на сьогодні пропагандистська мета цих псевдовиборів підірвана, адже ні для світу, ні для місцевого населення, ні з точки зору українського законодавства ця процедура не має жодного значення і є абсолютно нікчемною.
На запитання, скільки росіян звозять на ТОТ, представник розвідки зазначив, що йдеться про тисячі людей.
"Окупанти не довіряють тотально місцевому українському населенню і воно, зрештою, в переважній більшості, абсолютно не падає бажанням доєднуватись і брати участь в цій бутафорії", - сказав Юсов.
Він додав, що завезені росіяни стануть, зокрема агітаторами, спостерігачами та керівниками дільничних комісій.
"З рекрутингом цих людей так само є проблеми, тому що базовий інстинкт самозбереження багато в кого працює у Росії, і їхати на тимчасово окуповані території, де часто відбувається бавовна, де з колаборантами, зрадниками і окупантами регулярно щось трапляється… Не дуже добра рекламна кампанія, навіть попри ту фінансову винагороду, яку обіцяють", - зауважив Юсов.
РФ готується до "виборів" на тимчасово окупованих територіях України
Як відомо, російська влада призначила на 10 вересня проведення "виборів" на тимчасово окупованих територіях України - так звані вибори депутатів "собраній" та "представницьких органів муніципальних утворень" на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
Раніше у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що у Луганській області російські загарбники змушують місцевих чиновників звільнятися "за власним бажанням", - так вони готуються до майбутніх псевдовиборів. Окупанти планують створити так звані "муніципалітети", які очолять місцеві колаборанти.