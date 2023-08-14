Російські загарбники планують створити так звані "муніципалітети", які очолять місцеві колаборанти.

У Луганській області російські окупанти змушують місцевих чиновників звільнятися "за власним бажанням", - так загарбники готуються до майбутніх псевдовиборів.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook: "Московський режим продовжує незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій України до свого суспільно-політичного простору".

"Так, в населеному пункті Сватове Луганської області для зміни керівництва в органах місцевого самоврядування окупанти вимагають, щоб представники адміністрацій та сільських рад звільнилися із займаних посад за власним бажанням", - зазначили у Генштабі.

Згідно з повідомленням, російські загарбники планують створити так звані "муніципалітети", які очолять місцеві колаборанти за результатами псевдовиборів на захоплених територіях у єдиний день голосування в Росії - 10 вересня.

РФ готується до "виборів" на тимчасово окупованих територіях України

Як відомо, російська влада призначила на 10 вересня проведення "виборів" на тимчасово окупованих територіях України - так звані вибори депутатів "собраній" та "представницьких органів муніципальних утворень" на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Сьогодні, 14 серпня, у Службі безпеки України повідомили, що встановили особи 15 колаборантів, які готують псевдовибори на тимчасово захопленій частині Луганщини.

Зауважується, що серед ворожих поплічників - керівники "виборчої комісії ЛНР", а також представники територіальних осередків кремлівської партії "Єдина Росія" та інших політичних сил.

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