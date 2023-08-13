На відео видно, як майор на карті детально фіксує, де розташувалися загарбники.

Українські воїни провели операцію в окупованих Козачих Лагерях Херсонської області та взяли в полон комбата-розвідника.

Про цю операцію повідомляє близький до "Вагнера" канал GREY ZONE. За його даними, 8 серпня українські ДРГ в чисельності до 40 осіб здійснили переміщення з правого берега Дніпра на лівий берег, з використанням 7 тихохідних моторних човнів, створивши плацдарм у районі населеного пункту Козачі Лагері.

Росіяни цю операцію приховували, спростовували, а потім видали, що потопили усі човни та добили ДРГ артилерією. Втім, "вагнерівський канал" заявив, що все це брехня.

"Але на цьому робочий день представників найдавнішої професії не закінчився, інформаційний простір сполошив зникнення розвідгрупи майора Томова з батальйону 1822 року ЗС Росії, яка пішла в район висадки диверсантів противника", - пише канал.

Роспропаганда намагалася все це приховати і навіть вкидувала старі відео нібито з українськими полоненими. Втім, майор Томов та ще мінімум 17 осіб з його групи зникли.

Недолузі окупанти, почали бити по плацдарму з артилерії та "Солнцепьоків", попри те, що там були їхні полонені, поранені та, ймовірно, живі бійці.

"Нині західна частина Козачих Лагерів контролюється противником. Майор Томов у полоні. Доля решти 17 осіб з його групи – невідома", - пише канал.

Згодом "вагнерівський" ресурс опублікував відео, на якому полнений майор Томов здає позиції загарбників, чітко зазначаючи їх на карті.

"На момент ранку 9 серпня він був живим. Зараз даних не маю, але гадаю і сподіваюся, що також живий. Доля решти бійців його групи мені невідома", - йдеться у повідомленні.

Рейд на лівий берег Херсонщини

Як повідомляв УНІАН, українські військові здійснили успішний рейд на лівий берег Дніпра в Херсонській області. Вони, ймовірно, прорвали там оборону вглиб на 800 метрів.

На картах NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) також видно, що поблизу Козачих Лагерів є спалахи пожеж. Це свідчить про активний артилерійський вогонь.

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