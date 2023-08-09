Українські захисники, ймовірно, змогли висадити до семи катерів ще до атаки російської артилерії.

Українські військові здійснили успішний рейд на лівий берег Дніпра в Херсонській області. Вони, ймовірно, прорвали там оборону вглиб на 800 метрів.

Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни. ISW посилається на російських військових блогерів. Ті стверджують, що ЗСУ висадили до семи катерів, кожен з яких перевозив близько шести-семи осіб, на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері.

За словами одного з "воєнкорів", нещодавно російське командування передислокувало "підготовлене угруповання" російських десантників (ВДВ) з району Козачих Лагерів до Запорізької області та замінило їх мобілізованими бійцями невизначеного підрозділу. Це послабило російську оборону в цьому районі.

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На думку аналітиків, гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо применшив інформацію про український десант і заявив, що вогонь російської артилерії завадив висадці десанту.

Однак більшість відомих російських військових блогерів підтвердили, що ЗСУ вдалося використати тактичну несподіванку і висадитися на східному березі, перш ніж росіяни відкрили по них вогонь. Таким чином Сальдо, ймовірно, намагався цілеспрямовано применшити досягнення ЗСУ на цій ділянці фронту.

Як зазначається, на картах NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за останні 24 години також видно, що поблизу Козачих Лагерів є спалахи пожеж. Це свідчить про активний артилерійський вогонь.

Під кінець дня "воєнкори" почали писати, що Сили оборони покинули лівий берег Дніпра. В ISW вважають це "обмеженим рейдом", а не повноцінним проривом лінії оборони.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, цієї доби українські військові вдарили по російських пунктах управління, ворожій артилерії на позиціях, станціях радіоелектронної боротьби та складах боєприпасів.

Крім того, ЗСУ не дали ворогу просунутися та продовжили відбивати російські атаки на кількох напрямках. На Таврійському напрямку українські оборонці мають успіхи та знищили за добу вісім складів боєприпасів ворога, до двох десятків техніки, завдали відчутних втрат окупантам у живій силі.

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