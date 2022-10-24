У статті не вказано, про яку саме інформацію йдеться

Ізраїль надав Україні деякі розвідувальні дані. Дана інформація корисна для знищення іранських безпілотників.

Про це пише видання New York Times.

У статті не вказано, про яку саме інформацію йдеться. При цьому наголошується, що глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до Ізраїлю з проханням допомогти з системами протиповітряної оборони.

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У свою чергу міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганцем відмовив українському дипломату, тому що Єрусалим співпрацює з Москвою в проведенні рейдів в Сирії. Водночас зазначено, що Ізраїль надасть Україні системи раннього попередження, що допоможе боротися з іранським безпілотникам.

Іранські дрони у війні проти України - що відомо

У липні цього року Росія закупила в Ірану велику партію бойових дронів "Shahed-136" і "Mohajer-6". За різними оцінками, їх кількість може досягати до декількох тисяч одиниць.

У свою чергу в Росії заперечують, що її армія застосовує іранські БПЛА під час атак на українські об'єкти, а в Ірані заявити, що не продавали РФ безпілотники.

З 13 вересня по 20 жовтня сили оборони знищили 223 дрона-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136", які російські війська запускали по території України.

17 жовтня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що російська армія мала 300 іранських дронів-камікадзе, загалом контракт передбачає передачу росіянам 2,4 тисяч таких безпілотників.

20 жовтня ЄС і Великобританія ввели санкції проти трьох іранських громадян і однієї компанії за поставку дронів в Російську Федерацію.

Того ж дня представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що США продовжать вживати заходів з метою перешкоджання Ірану експортувати в Росію Бойові безпілотники. Також він додав, що поширення Іраном БПЛА є загрозою, що виходить далеко за межі України.

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