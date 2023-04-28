Він не міг не згадати народний жарт про знищених в Україні окупантів.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, коли чекати на гарні новини з фронту. Адже наразі суспільство дуже чекає початку контрнаступу.

Кореспонденту УНІАН Тетяні Поляковській очільник Міноборони повідомив, що позитивні новини є щодня, оскільки величезна кількість окупантів ліквідовується на фронті.

Його перша частина відповіді була досить жартівливою, адже всі українці знають, що загарбники добре удобрюють наші землі:

"Залишаються як добре підгрунтя для того, щоб насіння проростало, і соняшникова олія потім годувала різні країни".

"По-друге, навіть візьміть Бахмут. Вони 8 місяців ведуть наступальну операцію тільки в одному маленькому вузькому місці фронту... Тому я вважаю, що кожен день - це хороша новина. Вона нас наближає до перемоги", – додав Резніков.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року у Генічеську Херсонської області безстрашна жінка закликала солдата РФ піти звідти. "Ви прийшли на нашу землю. Покладіть насіння собі в кишені, щоб, коли вас уб'ють, проросли соняшники", – сказала місцева мешканка.

Відтоді у народі часто жартують, що ліквідовані росіяни гарно удобрюють українську землю.

Що Резніков напередодні заявив про війну та контрнаступ ЗСУ

В інтерв'ю українським ЗМІ день тому міністр оборони України заявляв, що чим довше про контрнаступ не знатиме ворог, тим успішнішим він буде. Він наголосив, що ця військова операція станеться несподівано для всіх. Також Резніков закликав всіх українців не завищувати планку щодо контрнаступу.

Також очільник МО порівняв війну в Україні з марафоном. Він також сказав, що ми біжимо пересіченою місцевістю, тому й не знаємо, що попереду - ні яким буде рельєф, ні грунт, ні погода.

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