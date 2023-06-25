Відповідний прогноз міністр оборони України озвучив в інтерв'ю для FoxNews.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що відчуває прийдешню перемогу у війні з росіянами та натякнув на зміну "правил гри".

Про це він висловився під час інтерв'ю для FoxNews, яке провів журналіст Саймон Оуен.

"Я відчуваю, що ми виграємо цю війну, тому що ми воюємо за нашу країну", - заявив чиновник.

На зустрічне уточнення з приводу можливих термінів Резніков вказав, що "цей рік змінить правила гри". Можливо, відкриється певний шлях для завершення цієї "потворної" війни, вважає він.

За його словами, в цьому полягає основна ідея України: "Ми повинні (закінчити війну - УНІАН)", - сказав Резніков.

Полковник ЗСУ оновив прогноз щодо закінчення війни в Україні

Нагадаємо, що на цьому тижні військовий експерт, полковник ЗСУ Роман Світан оновив свій прогноз щодо завершення війни в Україні. За його словами, наступного року вона остаточно закінчиться.

Світан вважає, що навіть якщо Америка буде гальмувати цей процес через власні бюрократичні процедури, Європа більше не буде терпіти цю війну, тому зробить все, щоб українські війська вийшли на держкордон.

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