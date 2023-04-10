Він нагадав, що судно затонуло в територіальних водах України.

Очільник Міноборони України Олексій Резніков запропонував після перемоги над Росією відправлятися на дайвінг до потопленого крейсера "Москва".

Сьогодні він провів спільний брифінг з виконуючим обов'язки міністра оборони Королівства Данія Троелсом Лунда Поульсеном. Під час промови Резніков нагадав, що крейсер зараз знаходиться на дні Чорного моря в територіальних водах України.

"Я всіх запрошую після нашої перемоги доєднатися до нашої команди, яка здійснить дайв-занурення на новий дуже відомий дайв-сайт. Там буде підводний музей про те, як саме українською зброєю було потоплено такий корабель з такою дуже символічною назвою", - сказав він.

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Знищення флагманського крейсера ВМС РФ "Москва"

13 квітня 2022 року крейсер "Москва" був вражений двома ракетами берегового протикорабельного комплексу ВМСУ "РК-360МЦ" "Нептун". Наступного дня унаслідок пошкоджень і пожежі він нахилився на лівий борт і затонув.

Як повідомляв УНІАН, "Москва" є найбільшим військовим кораблем, потопленим в результаті бою з часів Другої світової війни.

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