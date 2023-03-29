Директор Національного військово-історичного музею анонсував неочікуваність українцям.

На річницю знищення флагмана Чорноморського флоту РФ "Москва" в Національному військово-історичному музеї України буде відкрито окрему виставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор музею Андрій Ільєнко на брифінгу. Він зазначив, що на сьогодні в музейній колекції є сигнальний буй з потопленого українськими військовими у квітні крейсера "Москва".

На сайті музею розповідається, що рятувальний світловий буй був виявлений екіпажем цивільного судна 27 травня в районі гирла р. Дунай і переданий українським прикордонникам. Зазначається, що атрибуція маркувань свідчить про 1981 рік виробництва та про зазначений термін придатності у три роки.

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"На річницю знищення флагмана ЧФ РФ ми плануємо відкрити окрему виставку і провести до цього реекспозицію першого поверху", - розповів директор музею.

Він не сказав, що буде представлено, зазначивши, що це "поки залишається таємницею". За його словами, це буде сюрприз для українців.

Знищення флагманського крейсера ВМС РФ "Москва"

14 квітня 2022 року крейсер "Москва" був потоплений в економічній зоні України. Він брав участь у російсько-грузинській війні та Сирії.

13 квітня 2022 року крейсер був вражений двома ракетами берегового протикорабельного комплексу ВМСУ "РК-360МЦ" "Нептун". Через суттєві пошкодження на ньому виникла пожежа. Наступного дня унаслідок пошкоджень і пожежі крейсер нахилився на лівий борт і затонув. Зазначається, що потоплення "Москви" є унікальною подією у світовій військово-морській історії, оскільки крейсер належав до числа шести найбільших кораблів ВМФ РФ і став найдорожчою втратою РФ під час війни (залишкова вартість крейсера - 750 млн доларів).

"Москва" є найбільшим військовим кораблем, потопленим в результаті бою з часів Другої світової війни. На 1 червня 2022 року крейсер був найбільшим за габаритами затонулим об’єктом на дні Чорного моря (це приблизно як 14-поверховий житловий будинок довжиною майже у два стадіони). Глибина залягання - 56 м.