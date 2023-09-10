Декларація "Великої двадцятки" ще раз підтверджує ізоляцію російської держави, стверджує президент Франції.

Спільна декларація, якої завершився саміт G20 2023 року, не є "дипломатичною перемогою" РФ.

Російська сторона залишилася в ізоляції, розповів французький президент Емманюель Макрон на пресконференції після церемонії закриття саміту "Великої двадцятки", який відбувся в Індії, пише Reuters.

"Декларація G20 ще раз підтверджує ізоляцію Росії. Сьогодні переважна більшість членів G20 засуджують війну в Україні та її наслідки", - стверджував очільник Франції.

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Важливі новини про G20 - хто входить у "клуб", та який документ ухвалили в Індії

До "Великої двадцятки" входять США, Британія, Туреччина, Південна Корея, ПАР, Саудівська Аравія, Росія, Мексика, Японія, Італія, Індонезія, Німеччина, Індія, Франція, Європейський Союз, Канада, КНР, Бразилія, Аргентина та Австралія.

Саміт G20 відбувався в індійському місті Нью-Делі 9-10 вересня. Наприкінці заходу було ухвалено спільну декларацію, у якій була згадка про війну в Україні, однак не засуджено дії РФ.

У Міністерстві закордонних справ України розкритикували документ. Спікер МЗС Олег Ніколенко заявив, що у частині щодо агресії РФ проти нашої держави "Великій двадцятці" немає чим пишатися.

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