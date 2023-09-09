Лідери закликають дотримуватися Статуту ООН і утримуватися під використання ядерної зброї.

Країни "Великої двадцятки" узгодили спільну декларацію на саміті в Нью-Делі. Їм вдалося досягти згоди щодо дискусійного питання про те, яке використати формулювання в спільній заяві, згадуючи війну в Україні.

"Завдяки наполегливій роботі всіх команд ми досягли консенсусу щодо Декларації саміту лідерів G20. Я оголошую про прийняття цієї декларації", – оголосив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Незабаром було оприлюднено текст спільної декларації. У ньому не йдеться про засудження дій Росії, яка розв’язала криваву загарбницьку війну проти України. Натомість відзначається, що ця війна принесла страждання людям.

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"Ми з глибоким занепокоєнням відзначаємо величезні людські страждання та негативний вплив воєн і конфліктів у всьому світі", — йдеться в першому рядку фрагмента комюніке G20, присвяченого Україні.

Також заява містить заклик до всіх країн світу дотримуватися Статуту ООН і "утримуватися від погрози силою або її застосування з метою отримання територій" та дій "проти територіальної цілісності, суверенітету або політичної незалежності будь-якої держави". Водночас ці заклики не стосуються якоїсь певної країни – згадок ані РФ, ані інших країн немає.

Окремо в заяві наголошується, що "G20 не є платформою для вирішення геополітичних і проблеми безпеки", хоч "ці проблеми можуть мати значні наслідки для глобальної економіки".

Зокрема, лідери акцентують, що війна в Україні мала негативні наслідки для глобальної продовольчої та енергетичної безпеки, ланцюжків постачання, макрофінансової стабільності, інфляції, ускладнила політичне середовище для низки країн (такі, що розвиваються, найменш розвинені країни, країни, що все ще оговтуються пандемія COVID-19 та економічної кризи).

Також у заяві міститься заклик до дипломатії і підтримка ініціатив, що прагнуть забезпечити "справедливий та міцний" мир в Україні.

"Мирне розв’язання конфліктів і намагання вирішення криз, а також дипломатія та діалог є критично важливими. Ми об’єднаємося, аби докладати зусиль щодо усунення негативного впливу війни на світову економіку, та вітаємо всі відповідні та конструктивні ініціативи, які підтримують всебічний, справедливий, і міцний мир в Україні, який підтримуватиме всі цілі та принципи хартії ООН про розвиток мирних, дружніх і добросусідських відносин між націями", – йдеться в комюніке.

Декларації G20 - порівняння комюніке "Великої двадцятки" 2022 та 2023 років

Джерела Reuters напередодні оприлюднення комюніке "Великої двадцятки" зазначали, що його текст може бути схожим на формулювання в декларації, ухваленій в Індонезії за підсумками торішній саміту G20, де зазначалося, що хоча більшість країн засудили Росію за вторгнення, але на це є різні погляди.

Однак, як зауважує BBC, уважне прочитання декларації в Нью-Делі показує, що висловлювання "не такі сильні".

"На Балі учасники підтвердили свою національну позицію "висловлюючи найрішучіший жаль з приводу агресії Російської Федерації проти України", але зазначили, що були інші погляди та різні оцінки ситуації та санкцій. Делійська декларація прямо не критикує Росію за війну. Але там йдеться про "людські страждання та додаткові негативні наслідки війни в Україні щодо глобальної продовольчої та енергетичної безпеки". Також зазначається, що "були різні погляди та оцінки ситуації", – пише видання.

Голова МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар, відповідаючи на запитання про те, чи відмінності двох декларацій пов’язані зі спробами вмовити РФ підписати спільну заяву, сказав: "Балі – це Балі, а Нью-Делі – це Нью-Делі. Балі був рік тому, ситуація була іншою. Відтоді багато чого сталося".

Саміт G20 - що треба знати

9 та 10 вересня у Нью-Делі, Індія відбувається щорічний саміт G20. Ще напередодні саміту стало відомо, що переговорники від країн "Великої двадцятки" протягом кількох днів намагалися домовитися щодо тексту комюніке. Суперечки у групі, до якої входять країна-агресор Росія, Індія та Китай, викликали формулювання щодо війни в Україні. Сполучені Штати називали питання щодо війни в Україні другим найбільш пріоритетним для обговорення.

Bloomberg зазначає, що комюніке за підсумками саміту неофіційно зобов’язує країни-члени дотримуватися рішень, прийнятих консенсусом. Під час роботи над спільною заявою Росія, що входить до "Великої двадцятки", та близькі до неї країни заперечували проти будь-яких негативних коментарів або прагнули досягти більш поміркованого тону, ніж чітке засудження війни, на якому наполягали країни G7.

На цьому тлі висловлювалися побоювання щодо того, що цей саміт G20 стане першим, який завершився б без будь-якого спільного комюніке.

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