Українські військові за допомогою авіації уразили 24 райони зосередження живої сили і військової техніки російських окупантів, а за допомогою ракет і артилерії задали вогневого ураження по 16 об’єктах противника.

Військовослужбовці Збройних сил України відбили атаки ворога у районі 4 населених пунктів.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Веселе, Курдюмівка та Новомихайлівка", - йдеться у зведенні.

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При цьому, протягом минулої доби авіація Сил оборони України уразила 24 райони зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 позиції зенітних ракетних комплексів та один склад боєприпасів.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони, на різних напрямках, знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БпЛА противника.

"Ракетні війська і артилерія за минулу добу задали вогневого ураження по 16 об’єктах противника. Зокрема по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 районах зосередження артилерії, а також 3 складах боєприпасів. Загальні втрати ворога уточнюються", - йдеться у зведенні.

Як сказано у зведенні Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін, а на інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів.

Зокрема, на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Нововасилівка, Славгород і Рясне Сумської області.

На Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Козача Лопань, Шевченкове, Дергачі, Кам’янка, Стрілеча, Глибоке та Дворічна.

Також на Краматорському напрямку – Олександрівка, Донецьке, Райгородок, Щурове, Крива Лука, Озерне, Білогорівка, Пришиб, Григорівка та Сіверськ, і на Бахмутському напрямку – Майорськ, Миколаївка, Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Виїмка, Миколаївка Друга, Нью-Йорк, Білогорівка, Юр’ївка, Спірне, Зайцеве та Яковлівка;

Ще на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Первомайське.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Від артилерійських обстрілів на цих напрямках постраждали населені пункти Вугледар, Велика Новосілка, Микільське, Малі Щербаки, Новомайорське, Мала Токмачка, Червоне, Павлівка, Гуляйполе, Новопіль та Времівка.

Разом з тим, на Південнобузькому напрямку противник обстріляв понад 28 населених пунктів. Серед них Олександрівка, Новогригорівка, Зоря, Шевченкове, Мирне, Широке, Білогірка, Безіменне, Миролюбівка, Високопілля та Ольгине.

Як зазначають у Генштабі, противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони України на окремих напрямках. Обстрілює позиції українських військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.

"За минулу добу російські окупанти завдали 10 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з РСЗВ по об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - йдеться у зведенні.

Внаслідок російських обстрілів за минулу добу постраждала інфраструктура понад 33 населених пунктів. Зокрема, це Славгород, Краматорськ, Бахмут, Майорськ, Водяне, Дорожнє, Соледар, Новопіль, Запоріжжя, Миколаїв, Олександрівка, Снігурівка, Нова Одеса, Широке, Білогірськ, Миролюбівка та Біла Криниця.

Також зберігається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Раніше ОК "Південь" повідомило, що у річці Дніпро військовослужбовці Збройних сил України потопили баржу російських загарбників із технікою і особовим складом.

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