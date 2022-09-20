Також українські військові зупинили артилерійським вогнем штурмові дії ворога в напрямку Давидів Брід – Білогірка.

У річці Дніпро військовослужбовці Збройних сил України потопили баржу російських загарбників із технікою і особовим складом.

Як повідомляє Оперативне командування "Південь" у соціальній мережі Facebook, обстановка залишається стабільно напруженою, але контрольованою.

Зокрема, противник продовжує зосереджувати зусилля на організації оборони та спробах втримати захоплені території, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення. На окремих напрямках ворог проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів, вводить резерви, активізує повітряну розвідку.

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"З метою покращення тактичного положення, ворог намагався провести штурмові дії силами до мотострілецького взводу в напрямку Давидів Брід – Білогірка. Вчасно виявлений та зупинений артилерійським вогнем. Із втратами ретирувався", - йдеться у зведенні.

"Спроби налаштування альтернативної переправи через Дніпро, в районі Нової Каховки та Козацького, успіху не мали. Наведення переправи не витримало вогневого контролю й зупинилося. Баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогневе ураження, поповнила підводний флот окупантів", - наголошується у зведенні.

Також, протягом бойового дня ворог продовжував обстріли українських позицій вздовж лінії фронту, по прилеглих територіальних громадах, наніс 3 авіаційні та 3 ракетні удари.

Крім того, в Криворізькому районі Дніпропетровщини ворог продовжував шантаж ракетними ударами по критичній інфраструктурі. "Обійшлось без жертв", - йдеться у зведенні.

"По Баштанському району Миколаївщини ввечері бив реактивними снарядами з системи залпового вогню "Смерч" та згодом ще й з зенітно-ракетних систем С-300. Уражено відкриті ділянки місцевості, сільськогосподарські угіддя. Беж людських втрат", - сказано у зведенні.

Раніше начальник об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росіяни не можуть зібрати активний склад великої потужності.

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