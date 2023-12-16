Впродовж минулої доби Збройні сили України намалювали "красиву" кількість ліквідованих окупантів: станом на 16 грудня в Україні знищено 344 820 військових РФ.
За даними Генштабу, нові добові втрати "живої" сили ворога склали 930 осіб. Також в нього є суттєві втрати по танкам - наші обороні знесли ще 14 одиниць.
Загальна статистика втрат РФ від початку повномасштабної війни:
- Танків - 5720 (+14) од;
- бойових броньованих машин - 10667 (+13) од;
- артилерійських систем - 8100 (+1) од;
- РСЗВ - 920 (+0) од;
- засоби ППО - 605 (+0) од;
- літаків - 324 (+0) од;
- гелікоптерів - 324 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6238 (+12);
- крилаті ракети - 1609 (+1);
- кораблі /катери - 22 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10710 (+11) од;
- спеціальна техніка - 1190 (+1).
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