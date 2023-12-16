Також є суттєві втрати у танках противника.

Впродовж минулої доби Збройні сили України намалювали "красиву" кількість ліквідованих окупантів: станом на 16 грудня в Україні знищено 344 820 військових РФ.

За даними Генштабу, нові добові втрати "живої" сили ворога склали 930 осіб. Також в нього є суттєві втрати по танкам - наші обороні знесли ще 14 одиниць.

Загальна статистика втрат РФ від початку повномасштабної війни:

Танків - 5720 (+14) од;

бойових броньованих машин - 10667 (+13) од;

артилерійських систем - 8100 (+1) од;

РСЗВ - 920 (+0) од;

засоби ППО - 605 (+0) од;

літаків - 324 (+0) од;

гелікоптерів - 324 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6238 (+12);

крилаті ракети - 1609 (+1);

кораблі /катери - 22 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10710 (+11) од;

спеціальна техніка - 1190 (+1).

Відео дня

Росія вночі запустила по Україні 31 БПЛА

Котру ніч поспіль Росія атакує території України дронами Shahed-136/131. Вночі вибухи лунали у передмісті Києва, також тривогу оголосили у низці регіонів України.

Зранку Повітряні сили ЗС уточнили, що ворог запустив по сплячим містам 31 дрон. Наші оборонці ліквідували 30 цілей.

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