Особовий склад армії окупантів знову суттєво скоротили.

Збройні сили України потішили новою кількістю знищених окупантів: за добу ліквідовано 1090 військових російської армії.

Загальна кількість чоловіків з РФ, яких офіційно ліквідували на українських територіях, дійшла до 343 890 осіб. Таку нову цифру назвав Генштаб ЗСУ у своєму ранковому звіті.

Окрім "живої" сили, інші втрати Росії в Україні склали:

Танків - 5706 (+14) од;

бойових броньованих машин - 10654 (+38) од;

артилерійських систем - 8099 (+11) од;

РСЗВ - 920 (+0) од;

засоби ППО - 605 (+0) од;

літаків - 324 (+0) од;

гелікоптерів - 324 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6226 (+20);

крилаті ракети - 1608 (+2);

кораблі/катери - 22 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10699 (+24) од;

спеціальна техніка - 1189 (+4).

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Вночі Україна знищила 14 "Шахедів", які запустила РФ

Ніч на 15 грудня знову розривали звуки повітряної тривоги через атаку окупантів. Армія РФ запустила по українських територіях 14 "Шахедів" після важкого дня - 14 грудня вона також тероризувала столицю та інші області України "нескінченними" тривогами.

Як уточнили Повітряні сили ВС України, всі цілі вночі вдалося збити. БПЛА-вбивці армія РФ запустила за звичним маршрутом: з району Приморсько-Ахтарськ.

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