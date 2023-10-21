За оцінкою естонських військових основними напрямками для Росії в Україні зараз стали дві ділянки фронту: Авдіївка-Мар'їнка і Куп'янськ-Лиман.

Глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг заявив, що у Росії ще є чотири мільйони артилерійських снарядів, яких вистачить на рік війни малої інтенсивності.

За його словами, 350 тисяч артилерійських снарядів, які будуть поставлені з Північної Кореї говорять про те, що Росія планує продовжувати війну проти України ще довго, пише ERR.

За оцінкою естонських військових основними напрямками для Росії в Україні зараз стали дві ділянки фронту: Авдіївка-Мар'їнка і Куп'янськ-Лиман. Росія називає ці дії активною обороною, але естонські військові вважають, що на ділі мова йде про підготовку нового наступу.

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На його думку, додатковим індикатором виступає і той факт, що з Північної Кореї в РФ були доставлені 350 000 артилерійських снарядів. Ківісельг вважає, що це суттєве поповнення складів, оскільки в Росії залишалося лише близько чотирьох мільйонів снарядів.

В естонському Генштабі підкреслили, що незважаючи на збільшену активність російських військ, ЗСУ можуть також найближчим часом прорвати оборону противника і вийти на оперативний простір.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Російські окупанти атакували на різних напрямках позиції Сил оборони, протягом доби сталося 77 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Новокалинове, Степове, Первомайське Донецької області. Тут Силами оборони відбито близько 20 атак ворога. Також противник завдав авіаційних ударів біля кераміка та Ластівчиного Донецької області.

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