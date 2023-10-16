Аналітики RUSI і американські офіційні особи вважають, що судна перевозять військове обладнання.

Російські кораблі за останні два місяці забирали вантажі з Північної Кореї і доставляли їх в російський військовий порт, згідно з даними з супутникових знімків.

Згідно з аналізом RUSI рейси здійснювали два судна "Ангара" і "Марія" між північнокорейським портом Раджин і охоронюваним портовим комплексом Дунай на Далекому Сході, пише The Washington Post.

Щонайменше, було п'ять рейсів туди і назад, починаючи з середини серпня. Аналітики RUSI і американські офіційні вважають, що судна перевозять військове обладнання. Судна відключають свої транспондери. У той же час в декількох сотнях кілометрів від кордону з України з'явилися контейнери, які за розмірами і кольором ідентичні з тими, які перевозять на кораблях.

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Передача Північною Кореєю зброї РФ - деталі

Північна Корея надала Росії 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів для подальшого використання у війні проти України, заявив спікер Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

На кордоні Росії та Північної Кореї різко зросла активність залізничних перевезень і почалося будівництво імовірно складів, що може вказувати на початок поставок корейської зброї для потреб російської армії. Про це повідомляє проект Beyond Parallel американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, посилаючись на супутникові фото в його розпорядженні.

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