Росіяни спробують захопити Краматорськ і Сєвєродонецьк.

Росія, найімовірніше, має намір вийти за межі Ізюму, щоб захопити міста Краматорськ та Сєвєродонецьк.

Про це йдеться в звіті британської розвідки, опублікованої у Twitter Міноборони країни.

Захоплення цих територій зміцнить російський військовий контроль над північно-східним Донбасом і стане плацдармом для їхніх зусиль з відсікання українських сил в регіоні, пояснюють розвідники.

Під Ізюмом Росія розгорнула 22 батальйонні тактичні групи. Рашисти намагаються просунутися вздовж північного напрямку Донбасу.

У вівторок повідомлялося про переміщення росіянами під Ізюм батареї важких самохідних мінометів "Тюльпан" та підрозділу, озброєного реактивними системами залпового вогню"Смерч".

Вранці, 4 травня, стало відомо про спалену колону за 20 км від Ізюма з постачанням боєприпасів для окупаційних військ.

Останні тижні росіяни несуть найбільші втрати саме в районі Ізюму.

При цьому противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донбасу та утримування сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом.

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