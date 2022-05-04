Українські війська знищили колону з боєприпасами ворога, розгорнуту під Ізюмом.
Про це у Telegram повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.
За його словами, атака артилерії відбулась у тилу противника.
"Українська артилерія спалила російську колону забезпечення з боєприпасами під Ізюмом. Знищення ворога відбулося в 20 кілометрах від Ізюма на території, яку ворог вважав своїм тилом", - написав Братчук.
Як писав УНІАН, російські окупанти перемістили з території Бєлгородської області в район міста Ізюм батарею важких самохідних мінометів "Тюльпан" та підрозділ, озброєний реактивними системами залпового вогню "Смерч".
Війна в Україні: ситуація у Харківській області
Протягом 3 травня ворог обстрілював місто Харків та населений пункт Протопопівка із артилерії та мінометів.
Провів повітряну розвідку в районі населених пунктів Кутузівка та Олександрівка Барвінковського району Харківської області.
Противник намагався вести наступальні дії у напрямку населеного пункту Довгеньке, успіху не мав.