Атака сталась на території, яку ворог вважав своїм тилом.

Українські війська знищили колону з боєприпасами ворога, розгорнуту під Ізюмом.

Про це у Telegram повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його словами, атака артилерії відбулась у тилу противника.

"Українська артилерія спалила російську колону забезпечення з боєприпасами під Ізюмом. Знищення ворога відбулося в 20 кілометрах від Ізюма на території, яку ворог вважав своїм тилом", - написав Братчук.

Як писав УНІАН, російські окупанти перемістили з території Бєлгородської області в район міста Ізюм батарею важких самохідних мінометів "Тюльпан" та підрозділ, озброєний реактивними системами залпового вогню "Смерч".

Війна в Україні: ситуація у Харківській області

Протягом 3 травня ворог обстрілював місто Харків та населений пункт Протопопівка із артилерії та мінометів.

Провів повітряну розвідку в районі населених пунктів Кутузівка та Олександрівка Барвінковського району Харківської області.

Противник намагався вести наступальні дії у напрямку населеного пункту Довгеньке, успіху не мав.

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