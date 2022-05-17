Бєлгород є ключовим вузлом постачання російської армії.

Російські війська можуть спробувати зберегти позиції і продовжити завдання ударів по позиціях українських сил, щоб не допустити ЗСУ до зони дії гармат або ракетно-артилерійського вогню по Бєлгородській області.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни.

Бєлгород є великим російським містом і ключовим вузлом постачання російської армії, що бере участь у загарбницькій війні проти України на сході.

Зокрема, російське угруповання навколо Харкова намагається утримати кордон і не допустити просування українських військ далі на північ.

Ця діяльність відрізняється від попереднього відходу росіян з-під Києва, Чернігова і Сум на початку війни, коли ворог повністю відійшов на територію Росії.

Росіяни також можуть сподіватися провести контрнаступ, щоб відступити на південь, до Харкова, хоча така спроба навряд чи увінчається успіхом.

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Протягом 16 травня ЗСУ відбили 11 атак ворога на сході. Ворог зробив три невдалі спроби штурму на Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

Росіяни також відійшли на стратегічно їм важливому Сєвєродонецькому напрямку.

Противник продовжує завдавати ракетних ударів по цивільній і військовій інфраструктурі українських міст.

На Донецькому та Луганському напрямках знищено 5 танків ворога, один зенітно-ракетний комплекс "Тор", 6 артилерійських систем, 12 одиниць бойової броньованої техніки та 1 автомобіль противника.

У понеділок було вражено п'ять повітряних цілей: літак Су-25, три БПЛА оперативно-тактичного рівня і крилата ракета.

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