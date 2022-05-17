Наступ армії РФ у Східній оперативній зоні продовжується.

ЗСУ витіснили російські війська в районі села Сиротине на Сєвєродонецькому напрямку. У результаті бойових дій ворог зазнав утрат і відійшов.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок, 17 травня.

При цьому наступ армії РФ у Східній оперативній зоні продовжується. Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку.

На Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та застосовує авіацію.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено п’ять танків, один зенітно-ракетний комплекс "Тор", шість артилерійських систем, дванадцять одиниць бойової броньованої техніки та один автомобіль противника.

Ворог зробив три невдалі спроби штурму на Бахмутському (в напрямку Вискрива), Авдіївському (в напрямку Кам’янки) і Курахівському (у напрямку Вугледара) напрямках.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не проводив. Здійснював вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кам’янське, Оріхів, Новосілка та Гуляйполе.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, продовжує зберігатися загроза завдання з території Білорусі ракетно-авіаційних ударів по інфраструктурних об’єктах України.

На Сіверському напрямку противник продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. В районі населеного пункту Білокопитове Сумської області ворог здійснив мінометний обстріл підрозділів Державної прикордонної служби України.

На Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на стримуванні наступу підрозділів Сил оборони.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. На Слов’янському напрямку - здійснює доукомплектування та поповнення втрат, намагається відновити наступ.

На Південнобузькому напрямку підрозділи противника активних бойових дій не проводили, обстрілювали наші підрозділи із ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Лимани, Таврійське, Трудолюбівка і Осокорівка.

На Бессарабському напрямку, внаслідок ракетного удару із російських літаків стратегічної авіації, в Білгород-Дністровському районі Одеської області уражено об’єкти цивільної інфраструктури, зруйновані приватні будівлі.

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил вразили п’ять повітряних цілей: літак Су-25, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та крилату ракету.

Ударна авіація повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневі удари з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ.

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