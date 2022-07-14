Наразі в морі 3 ракетних кораблі та 2 підводних човни РФ.

Росіяни вчергове провели переформування свого флоту в Чорному морі біля українських берегів.

Про це пише Оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворожого флоту знов провело переформування своїх рядів. Наразі в морі 3 ракетних кораблі та 2 підводних човни. Разом вони несуть загрозу всій території України у 32 "Калібри", - йдеться у повідомленні.

Додатково присутні 2 ВДК.

Раніше в Одесі затримали зрадника, який розвідував позиції протикорабельних комплексів ЗСУ.

За даними слідства, зрадника завербував представник спецслужб Росії для проведення підривної діяльності в Одесі. Для зв'язку між собою вони використовували спеціально створений анонімний Telegram-канал, через який агент отримував завдання та звітував про їхнє виконання.

Зловмисник мав переправляти виявлені позиції українських Сил оборони у вигляді фотоматеріалів та електронних карт з позначками геолокацій.

Вас також можуть зацікавити новини: