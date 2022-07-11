Суд відправив його під варту.

СБУ завадила спробам окупантів встановити розташування та переміщення українських військових підрозділів, протикорабельних комплексів і систем протиповітряної оборони у причорноморських районах України.

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що отриману інформацію окупаційні війська планували використовувати для здійснення серії ракетних ударів на півдні.

За даними слідства, зрадника завербував представник спецслужб Росії для проведення підривної діяльності в Одесі. Для зв'язку між собою вони використовували спеціально створений анонімний Telegram-канал, через який агент отримував завдання та звітував про їхнє виконання.

Зловмисник мав переправляти виявлені позиції українських Сил оборони у вигляді фотоматеріалів та електронних карт з позначками геолокацій.

Крім того, йому доручили формування розгалуженої агентурної мережі для збору розвідувальної інформації на півдні.

Слідчі виявили мобільний термінал з доказами незаконної діяльності, у тому числі таємну переписку з окупантами. Наразі зрадника взяли під варту.

Раніше в Миколаєві Служба безпеки України затримала агента ФСБ. Злочинець збирав інформацію про об'єкти критичної інфраструктури, місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.

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