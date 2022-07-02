За попередньою інформацією, жертв немає, зазначили у міськраді.

Російські загарбники обстріляли Краматорськ на Донеччині з реактивних систем залпового вогню "Смерч".

Про це повідомляє у Телеграмі прес-служба Краматорської міської ради.

"Вечірній обстріл окупантів по Краматорську. Два снаряди РСЗВ "Смерч". Не розірвались, працює вибухотехнічна служба", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, жертв немає, зазначили у міськраді.

Нагадаємо, Росія знову "анонсувала" удари по містах України. Міноборони країни-агресора заявило про "вогневі позиції" в лікарнях Бахмута, Чернігова, Сіверська та Високопілля. Вже не вперше РФ спочатку говорить про "провокації" з боку України, а потім сама завдає ударів по об'єктах нашої країни.

Міноборони країни-агресора опублікувало список "вогневих точок", де нібито знаходяться українські військові.

Як відомо, обстріли у Донецькій області відбуваються більш жваво і хаотично. За словами голови Донецької ОВА, з початку повномасштабного наступу кількість населення, що проживає на Донеччині, скоротилася майже у п’ять разів.

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