За добу російські окупанти вбили чотирьох мирних жителів на Донеччині, обстріли регіону відбуваються "більш жваво і хаотично".
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час всеукраїнського телемарафону.
"За добу, яка минула, 4 цивільні особи загинули", - сказав він.
За його словами, мешканці Донеччини починають більш охоче евакуюватися, коли обстріли регіону відбуваються "більш жваво і хаотично".
"Зараз залишається 340 тисяч на підконтрольній український владі території. Це 45% області, яку ми контролюємо. А було з 2014 року до 24 лютого дві третини області – це один мільйон 670 тисяч постійно проживаючих", - сказав Кириленко.
Він рекомендував у першу чергу евакуюватись з Бахмутського району і міста Бахмут, у якому зараз залишилось 24 тисячі з 90 тисяч мешканців.
Як повідомляв УНІАН, за словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, російські окупанти збираються 11 вересня провести"референдум" щодо анексії Донецької області.