За словами голови Донецької ОВА, з початку повномасштабного наступу кількість населення, що проживає на Донеччині, скоротилася майже у п’ять разів.

За добу російські окупанти вбили чотирьох мирних жителів на Донеччині, обстріли регіону відбуваються "більш жваво і хаотично".

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час всеукраїнського телемарафону.

"За добу, яка минула, 4 цивільні особи загинули", - сказав він.

За його словами, мешканці Донеччини починають більш охоче евакуюватися, коли обстріли регіону відбуваються "більш жваво і хаотично".

"Зараз залишається 340 тисяч на підконтрольній український владі території. Це 45% області, яку ми контролюємо. А було з 2014 року до 24 лютого дві третини області – це один мільйон 670 тисяч постійно проживаючих", - сказав Кириленко.

Він рекомендував у першу чергу евакуюватись з Бахмутського району і міста Бахмут, у якому зараз залишилось 24 тисячі з 90 тисяч мешканців.

Як повідомляв УНІАН, за словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, російські окупанти збираються 11 вересня провести"референдум" щодо анексії Донецької області.

Вас також можуть зацікавити новини: