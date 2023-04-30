Наслідки масованого ракетного удару ворога 28 квітня досі крає серця українців.

Окупантами ударом по Умані, який ворог здійснив під час масованого ракетного обстрілу України 28 квітня, вбили однією боєголовкою одразу три покоління родини.

Відлуння цього жахливого дня досі крає серця українців. Йдеться про трагедію, яка сталася в родині загиблої мешканки Умані Барченко Ірини Вікторівни. В цей день ракета РФ вбила разом з нею 5 членів родини. Імена та фото загиблих з'явилися на сторінці "Їх УБИЛА росія" у Facebook.

Йдеться про двох дітей жінки: 10-річну доньку Аліну (ученицю 4 класу Уманської гімназії №5) та 16-річного сина Віталія Лисака; а також про її маму Барченко Любов Семенівну та сестру Барченко Наталію Вікторівну.

Відео дня

"Три покоління…Внаслідок ракетного удару 28.04.2023 року загинули 39-річна жінка, її двоє діток, її мама та рідна сестра, яка приїхала погостювати на вихідних", - зазначається на сторінці.

Сьогодні Умань ховає п'ятьох загиблих від ракетного удару РФ

Нагадаємо, що сьогодні мешканці Умані прощаються з п'ятьма загиблими від російського теракту українцями: Ремез Наталією Леонідівною, Тройчук Ульяною Романівною, Корінною Світланою Григорівною, Шульгою Софією Дмитрівною, а також з Писарєвим Кирилом Анатолійовичем

Нагадаємо, що 28 квітня ворог вдарив ракетою по житловій багатоповерхівці міста. Внаслідок атаки загинули 23 українці.

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