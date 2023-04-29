На даний час фахівці ідентифікували тіла 22 загиблих.

В Умані Черкаської області на місці влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку всю ніч тривали рятувально-пошукові роботи, які й досі йдуть.

Про це йдеться у повідомленні МВС. "Умань. В процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років). Безвісти зниклою вважається одна жінка. Пошуки продовжуються", - повідомив деталі голова МВС Ігор Клименко.

Міністр зазначив, що розбір завалів триває. "Підтверджена загибель внаслідок ракетної атаки росії 23 осіб, з яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла", - сказав він.

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Крім цього, як уточнили в Нацполіції "Станом на ранок... врятовано 17 людей, з яких три дитини. Поранення отримали 18 людей, з них 9 госпіталізовано".

У Нацполіції додали також, що для обігріву та харчування постраждалих, а також видачі одягу та речей першої необхідності обладнали три намети. З постраждалими працюють психологи.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець додав, що основний етап рятувальних робіт мають завершити надвечір. "У лікарні натепер лишаються 5 людей, серед них – один тяжкий, двоє – середньої тяжкості. Спільно з ДСНС, міською владою ми розгорнули в місті 5 пунктів надання допомоги потерпілим. Наразі розселили в тимчасові помешкання 176 людей", - повідомив деталі Табурець.

Удар по Умані 28 квітня

Рано вранці 28 квітня російські окупанти вдарили ракетами по місту Умань Черкаської області. Удар прийшовся на житлову багатоповерхівку. Вчора цілий день рятувальники розбирали завали і витягали тіла загиблих.

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