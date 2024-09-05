Росіяни відтягнули сили з деяких місць, де нам загрожували складнощі, оскільки у нас не вистачало зброї, зазначив президент.

Триває війна в Україні, і росіяни перекинули в Курську область близько 60 тисяч військових. Ідея операції на Курщині і полягала в тому, щоб відтягнути російські сили на їхню ж територію.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News. "Ми не збільшували для Курської операції кількість військових. Там була в іншому ідея. Тобто, це ідея і одна із цілей в Курській області. Це стягнення російських військ в їх точку, на їхню територію. Зараз я вже можу це комунікувати, тому що вони стягнули там на сьогодні близько 60 тисяч", - сказав глава держави.

За його словами, росіяни відтягнули сили з деяких місць, де нам загрожували складнощі, оскільки у нас не вистачало зброї. "В якийсь момент цієї "дірки" постачання (зброї) у нас застосування зброї було один до 12. Саме в артилерії - один наш снаряд на 12 російських снарядів. Вони відтягнули сили із Запорізької області, Херсонської області, але вони не відтягнули сили від Покровська. Так, на Покровську дуже складно. Але удари - не один до 12, а один до трьох. Чи у нас збільшилась кількість зброї? Ні. Чи у них зменшилась? Так, бо перетягнуті ті чи інші сили та ті чи інші засоби", - пояснив президент.

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У центрі уваги операція на Курщині - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, раніше Володимир Зеленський заявив, що всі визначені для Курської операції завдання реалізовуються. Також він висловив вдячність військовим, які залучені.

Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов сказав, що зараз російські загарбники сунуть на Покровськ з флангу Селидового. За його словами, ворог відвертає увагу на Селидове, тож кидати на Покровськ таку кількість військ вже не може.

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