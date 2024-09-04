Наразі відбувається найбільше поповнення обмінного фонду завдяки цьому напрямку.

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі визначені для Курської операції завдання реалізовуються. Про це глава держави зазначив у своєму вечірньому відеозверненні до нації.

"Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Як і щодня, щодо кожної частини фронту, предметно щодо Покровська, Торецька, Курахівського напрямку. Окремо – операція в Курській області. Дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються", - сказав Зеленський.

Він висловив вдячність військовим, які залучені.

Відео дня

"Станом на зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду завдяки одному напрямку", - підкреслив президент.

Також він сказав, що наразі готуються важливі зустрічі з партнерами, щоб зміцнити позиції "не лише України, але й усіх нас у Європі, усіх нас у світі, хто прагне реального завершення цієї війни та реальної спільної роботи, щоб безпека більше ніколи не руйнувалась".

Глави держави наголосив, що цей тиждень, наступний і весь вересень мають бути результативними для всіх нас.

"Передусім це стосується ППО, наших можливостей на фронті та у відновленні. Ми готуємо змістовні речі", - анонсував Зеленський.

Курська операція - деталі

Як повідомляв УНІАН, Курська операція ЗСУ триває з початку серпня.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Збройні сили України станом на 27 серпня контролюють понад 1 294 кв. км території і 100 населених пунктів у Курській області Росії.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції назвав події у Курській області Росії оборонною операцією, а не окупацією. Він наголосив, що Україні не потрібні чужі землі та громадяни.

Сили оборони продовжують наступальну операцію в Курській області.

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