Раніше ввечері Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що у небі над Україною було зафіксовано кілька російських крилатих ракет.

Зафіксовано активність Ту-95МС (кількість уточнюється) з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку. Про це повідомили у Повітрянних силах.

"У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково", - додали там.

Водночас мотіорингові канали повідомляють, що в районі Енгельса вони будуть швидше за все о 02:50 - 03:20. Якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 03:40 - 04:00.В районі Каспійського Моря вони будуть швидше за все о 03:40 - 04:30. Якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:40 - 05:30.

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Раніше ввечері Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що у небі над Україною було зафіксовано кілька російських крилатих ракет. Повітряна тривога була оголошена по всій країні.

За даними українських військових, деякі ракети летіли у західному напрямку, до Вінницької, Хмельницької та Тернопільської областей. Вибухи зафіксовані у Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Можливо, це є результатом роботи наших сил ППО.

За даними ЗСУ, окупанти також запустили ракету "Кинжал" через Житомирську область у південно-західному напрямку.

Обсріли України Росією - деталі

Російські окупанти вдарили 26 квітня по місту Дергачі у Харківській області, унаслідок чого постраждали троє дітей. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Унаслідок ворожих ударів по Дергачах Харківського району постраждали двоє дітей. Дівчата 16 та 5 років отримали медичну допомогу на місці, без госпіталізації", - зазначив він.

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